“Europa: che passione!”: al Teatro Moderno uno spettacolo dedicato agli studenti

Venerdì 13 aprile, alle 10, al Teatro Moderno di Grosseto, andrà in scena la Giornata di consapevolezza europea conclusiva del progetto “Eunews”, che CesUE (società spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa) ha realizzato in collaborazione con l’emittente televisiva TeleGranducato, per promuovere un innovativo modo di comunicare l’Europa, per un verso da un punto di vista giornalistico e per altro verso dal punto di vista artistico.

Davanti ad oltre settecento studenti delle scuole superiori grossetane andrà in scena il recital musicale “Europa: che passione! Storia di un amore tormentato” di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo, che torna in Toscana dove è andato in scena per la prima volta, dopo aver calcato negli ultimi mesi importanti palcoscenici internazionali a Milano, Parigi, Madrid, Lisbona, Strasburgo, Edimburgo e Varsavia (nelle rispettive versioni linguistiche sempre curate dai medesimi autori).

Maggiori informazioni su quest’opera, che racconta in modo inedito la storia del processo di unificazione politica del continente europeo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, al link http://www.cesue.eu/europe-what-a-passion.html.

Il format delle Giornate di consapevolezza europea permette di coniugare il coinvolgimento emotivo suscitato dalla rappresentazione di “Europa: che passione!” e la partecipazione civica: la giornata infatti si conclude con un dibattito in cui i partecipanti potranno discutere delle questioni più rilevanti e problematiche che l’Europa sta vivendo con gli esperti accademici di CesUE.