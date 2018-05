Verso le amministrative: Diego Cinelli incassa l’appoggio di Fratelli d’Italia

La federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Grosseto, in un quadro di coesione con le altre forze politiche che fanno capo al centrodestra, appoggia alle prossime elezioni amministrative la lista “Magliano Comune Aperto”, che ha come candidato a sindaco Diego Cinelli.

“Magliano Comune Aperto è una lista formata da persone del territorio e della società civile che vogliono impegnarsi per il bene di Magliano in Toscana. Per questo motivo Fratelli d’Italia darà tutto il suo apporto alla lista e al candidato sindaco – si legge in una nota di Fratelli d’Italia -. Invitiamo tutti i cittadini ed elettori del Comune maglianese a sostenerne la lista e la candidatura di Diego Cinelli alle amministrative del prossimo 10 giugno”.