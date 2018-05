Violenza familiare: ecco il seminario per la tutela dei minori

Un seminario di formazione che ha l’obiettivo di approfondire tematiche sugli aspetti psicologici della violenza assistita da un lato, e sugli aspetti legati alla presa in carico dei minori dall’altro. È questo l’incontro organizzato dal Coeso, tramite la sua agenzia formativa, con l’associazione Olympia De Gouges e in collaborazione con l’Ordine degli avvocati che durerà due giorni e sarà ripetuto con la stessa formula a Grosseto (7 e 8 maggio), Castel del Piano (8 e 9 maggio) e Follonica (9-10 maggio).

L’incontro, organizzato nell’ambito del progetto “Together in rose: rafforzamento e potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali”, è aperto a tutti e sarà tenuto dalla dottoressa Roberta Luberti, psicoterapeuta e membro del Cismai, e dalla dottoressa Manuela Ulivi, avvocato che opera per l’associazione Casa delle donne maltrattate di Milano.

A Grosseto l’incontro si terrà nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, dalle 9.30 alle 13.30 di lunedì 7 maggio, con il focus “Violenza assistita da maltrattamento sulle madri. Le linee guida Cismai per gli interventi”, a cura di Roberta Luberti, e dalle 9.30 alle 13.30 di martedì 8 maggio con il focus “L’applicazione delle leggi in materia di violenza contro le donne e i minori: poteri e responsabilità degli organi pubblici” a cura di Manuela Ulivi.

La stessa formula sarà ripetuta a Castel del Piano l’8 e il 9 maggio dalle 9.30 alle 13.30 nel Palazzo Nerucci, in piazza Colonna, e a Follonica, il 9 maggio, dalle 9.30 alle 13.30 nella sala Tirreno, mentre il 10 maggio dalle 9.30 alle 13.30 nella sala Distretto dell’Azienda Usl Toscana Sud Est di Follonica.

Per informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione Oympia de Gouges e il sito del Coeso Società della salute Grosseto (www.olympiadegouges.org – www.coesoareagr.it).