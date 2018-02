Sostanze chimiche: obblighi e adempimenti per le imprese illustrati in un seminario

E’ in programma per venerdì 2 marzo dalle 9 il seminario dal titolo “Regolamenti Reach e Clp: nuovi obblighi e adempimenti per le piccole e medie imprese“, promosso da Cna Ambiente & Sicurezza insieme all’Azienda sanitaria Usl Toscana sud est.

Come si gestiscono, infatti, le sostanze chimiche presenti in molti oggetti e strumenti di lavoro e di uso comune? E quali obblighi hanno le aziende? Per comprenderlo, saranno illustrati da esperti del settore i due regolamenti europei in materia.

Il regolamento europeo Reach (1907/2006) norma la registrazione valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e si applica a tutte le imprese, sia fabbricanti che importatori, che immettono sul mercato prodotti di questo genere, sia nell’esercizio delle proprie attività professionali e industriali, sia nella catena di approvvigionamento.

La classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele pericolose è normato, invece, dal regolamento Clp (1272/2008), che ha anche l’obiettivo di informare gli utilizzatori professionali e i consumatori sui pericoli connessi all’uso di queste sostanze, che sono contenute in vernici e detergenti, ma anche in indumenti, mobili ed elettrodomestici e interessano, quindi, moltissimi lavoratori e consumatori.

Il seminario, che avrà inizio alle 9 e si terrà nella sala conferenze di Cna Grosseto, in via Birmania 96, è pensato proprio per capire come salvaguardare la salute dell’uomo e preservare l’ambiente da questi composti chimici. E’ un incontro gratuito, rivolto alle imprese associate e non a Cna, che prevede approfondimenti anche sugli obblighi e i controlli previsti in vista dell’ultima fase di registrazione per l’autorizzazione. Inoltre, saranno illustrati i contenuti delle schede dati di sicurezza (Sds) e analizzati gli obblighi per una corretta gestione in ambito aziendale e comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Questo il programma nel dettaglio: alle 9 registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori a cura di Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto; alle 9.30 “Quadro normativo regolamenti Reach e Clp adempimenti e scadenze per le imprese”, a cura di Franco Blasi, dell’Azienda Usl Toscana sud est; alle 10.30 “Regolamenti Reach e Clp impatti e ricadute su altre normative”, a cura di Franco Blasi, dell’Azienda Usl Toscana sud est, e Diletta Mogorovich, dell’Arpat; alle 11 “Attività di vigilanza nel periodo 2015-2017 criticità e proposte di miglioramento”, a cura di Alessandro Giomarelli, dell’Azienda Usl Toscana sud est; alle 12 dibattito e chiusura dei lavori.

Per informazioni: Cna Ambiente & Sicurezza, tel. 0564 4711, e-mail r.santini@cna-gr.it.