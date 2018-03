“Tanti Geppetti, tanti Pinocchi”: la scuola di Istia vince il premio di Cna Pensionati

E’ in programma per martedì 20 marzo, alle 16, nella sede Cna di via Birmania 96, la premiazione degli alunni della scuola elementare di Istia (istituto comprensivo 6 di Grosseto), vincitori del premio regionale indetto da Cna Pensionati “Tanti Geppetti, tanti Pinocchi“.

I bambini della scuola grossetana, infatti, si sono aggiudicati il primo premio nella categoria dedicata al secondo ciclo delle scuole elementari presentando un lavoro sui mestieri della tradizione toscana, dopo una attenta ricerca e raccolta di testimonianze.

L’iniziativa che Cna Pensionati, infatti, ha l’obiettivo di trasmettere i valori della tradizione artigianale e il confronto tra generazioni, favorendo il dialogo tra studenti e “nonni”.

A premiare i bambini saranno Enzo Ciarri, in rappresentanza della presidenza di Cna Pensionati Toscana, e Vezio Vagnoni, presidente dei pensionati Cna di Grosseto.