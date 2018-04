“Sabato d’autore”: presentazione di due libri all’associazione Kore

Per il ciclo “I sabati Di Kore…Metti in circolo Il tuo dono” una giornata all’insegna della lettura, tra romanzo e poesia.

Sabato 7 aprile, alle 16.30, nella sede dell’associazione onlus Kore, in via Bellini 39, a Follonica, si terrà la presentazione di due libri.

Il primo, un romanzo, scritto da Maria Luisa Barontini, si intitola “Sul mio cammino pioggia di stelle” (Vertigo, Roma, 2017), tratto della storia di tre figure femminili, con esperienze diverse alle spalle, che vengono coinvolte dalle conseguenze destabilizzanti nella crisi economica attuale. La tragica vendita della casa paterna è lo spunto per raccontare speranze, rinunce, gioie e dolori, amore, morte e cecità che si materializzano nel corso degli anni tra le mura domestiche e che il tempo sgretola poi, mettendo a nudo l’essenziale verità della vita. Tra i ricordi più o meno remoti e le urgenti problematiche attuali, le tre donne si mettono alla ricerca di una chiave universale di lettura, che le aiuta a riappacificarsi con il corso degli eventi, ritrovando le giuste priorità e scoprendo un equilibrio invisibile all’interno dell’esistenza terrena.

Il secondo libro, invece, è una raccolta di poesie scritta da Gioiella Barontini, intitolato “Il respiro delle nuvole” (Giuliano Landolf editore, Novara, 2018). Metaforicamente, rappresenta lo scenario in movimento del nostro cielo interiore, con la ricchezza di tute le tinte e delle loro ombreggiature che impreziosiscono la vita, permettendoci di apprezzare i momenti di tersa limpidezza. Così nulla è da scartare in quel moto che sembra quello delle onde, dove il ritrarsi si alterna allo trasbordare spumeggiante, in un avvicendarsi di dolore e di grazia che sono lievito di una crescita umana naturale e senza sforzo in cui l’agente trasformante è il fuoco interiore. Se il cielo fosse sempre tutto limpido, infatti, non apprezzeremmo la bellezza del cielo limpido e nemmeno conosceremmo la meraviglia degli infiniti giochi delle nuvole, con i loro differenti colori e le innumerevoli sfumature.

Le due autrici, le sorelle Maria Luisa e Gioiella Barontini, sono originarie della Toscana, in particolare della zona di Fucecchio, da dove proveniva il loro nonno ed anche il bisnonno. Entrambe sono nate e vissute altrove; fin dall’Infanzia hanno avuto casa a Follonica, dove venivano in diverse occasioni durante l’anno, anche per lunghi periodi, maturando così un rapporto speciale con la città del Golfo.

Nel corso di questa iniziativa, affronteranno la lettura di alcuni brani tratti dai loro testi, con un raffinato sottofondo musicale accompagnato alla proiezione di immagini evocative.

Questa iniziativa fa parte del fortunato ciclo “I sabati di Kore…Metti in circolo il tuo dono”, condotto dalla dottoressa Daniela Cecchi, psicologa e psicoterapeuta, già presidente dell’Associazione Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore.

Ingresso libero.