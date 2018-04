Allarme lupi, la Lega: “Regione dica a che punto sono le relazioni di tavolo tecnico e Asl”

“Sui problemi delle predazioni dei lupi e degli ibridi che stanno massacrando decine di aziende e una parte importante dell’economia toscana, la Regione ha parlato e studiato fin troppo”.

A dichiararlo è Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega.

”Ora servono interventi urgenti e risolutivi; stiamo aspettando ancora di vedere il contenuto delle relazioni semestrali del tavolo tecnico che avrebbero dovuto valutare e monitorare il livello di attuazione del piano operativo degli interventi di conservazione del lupo – spiega Salvini -. Speriamo che non ci siano ritardi perché sarebbe una cosa grave, vista la situazione delicata che stanno vivendo gli allevatori e considerato il fatto che sta iniziando la nuova stagione turistica in zone strategiche come l’Argentario o sulla Via Francigena“.

“Non vorremmo – conclude l’esponente leghista – che ignari turisti si ritrovino in situazioni spiacevoli e pericolose“.