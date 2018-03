Tagli in sanità e nella consegna della posta, Berardi: “Garantire servizi essenziali ai cittadini”

“Bisogna garantire i servizi essenziali ed il diritto alla salute di ogni cittadino. Non si può né scherzare, né speculare su questo“.

Interviene così il senatore Roberto Berardi sul dibattito che si è aperto riguardo alla questione della riduzione dei servizi di consegna da parte di Poste Italiane nei piccoli centri e riguardo alla necessità di evitare tagli ai bilanci ed al personale della sanità regionale della Toscana, con particolare riferimento all’ospedale di Orbetello.

“Per prima cosa, a tutti i cittadini devono essere garantiti presidi e servizi essenziali, e tra questi ci deve assolutamente essere compreso anche il servizio postale che viene svolto da Poste Italiane. E’ inaccettabile la consegna della posta a giorni alterni – specifica il parlamentare di Forza Italia -. Riguardo alla sanità ed al nostro ospedale di Orbetello, è chiaro che serve una netta inversione di tendenza. Basta con i tagli a danno solo e soltanto dei cittadini: l’ospedale di Orbetello ha tutto per ospitare reparti di alta specializzazione. Per questo è l’ora di investire ed io certamente mi batterò per questo“.