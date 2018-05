Rifiuti, Monterotondo Marittimo pronto a partire con il porta a porta

Tutto pronto per l’avvio del porta a porta nel comune di Monterotondo Marittimo. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana, insieme a Ato Toscana Sud, hanno lavorato per attivare la raccolta domiciliare nel centro abitato di Monterotondo Marittimo, coinvolgendo circa seicento utenze.

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è quello di aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merceologiche assicurando così una corretta gestione finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale nonché dalla programmazione regionale.

A partire da domani, inizierà la consegna casa per casa del kit per differenziare composto da sacchi e mastello di diverso colore a seconda della tipologia di rifiuto da conferire e dal materiale informativo riportante il calendario con i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti e tutte le indicazioni utili a fare una corretta raccolta differenziata.

Qualora gli utenti non siano reperibili al momento della consegna, sarà lasciato un avviso nella cassetta della posta con indicate le modalità di ritiro a disposizione (a partire dal 21 maggio sarà possibile ritirare il kit presso l’Ufficio Tecnico Comunale in via L. Bardelloni 64, presentando l’avviso e il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza Tari, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12).

Anche nel resto del territorio comunale si procederà con una riorganizzazione del servizio attivando una raccolta di prossimità, ossia una raccolta differenziata tramite contenitori di prossimità, di diverse dimensioni e di colore differente a seconda delle tipologie di rifiuto da intercettare.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800 127 484 – o visitare il sito internet www.seitoscana.it.