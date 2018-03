Raccolta dei rifiuti, ecco due nuove isole ecologiche intelligenti: si trovano in via Sauro

Dopo via Quarzo, nei pressi del residence Le Gemme, anche in via Sauro sono state istallate due isole ecologiche con misurazione del rifiuto conferito; saranno operative dal prossimo 2 aprile, ma fino al 15 si potrà ancora usufruire dell’abituale sistema porta a porta.

I contenitori di via Sauro sono dotati di sistema identificativo dell’utenza con misurazione volumetrica del rifiuto conferito. Infatti, per il rifiuto indifferenziato e per il rifiuto organico, il sistema è dotato di calotta che consente di registrare il conferimento e tracciare la quantità di queste tipologie di rifiuto.

Per utilizzare il nuovo sistema è necessaria la 6card, che permette di riconoscere l’utenza: nei prossimi giorni sarà consegnata gratuitamente ai cittadini residenti nella zona interessata, dagli ispettori ambientali del Comune e di Sei Toscana.

I cittadini dovranno recarsi al punto di consegna davanti alla chiesa di San Giuseppe sabato 24 marzo dalle 9 alle 13, giovedì 29 marzo dalle 15 alle 19 oppure venerdì 30 marzo dalle 12 alle 15. Chi non potrà ritirare la 6card in questi orari potrà recarsi alla sede di Sei Toscana di via Aurelia Nord il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16.30 e il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30.

Nei giorni successivi alla consegna delle card, dovranno essere restituiti i mastelli attualmente utilizzati per la raccolta porta a porta contattando i numeri 0564.488841, 0564.488663 oppure 0564.488876.