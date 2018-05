Nuovo punto vendita per le Farmacie comunali: la struttura di via Senese sarà gestita dalla partecipata

Il Consiglio comunale di Grosseto ha deliberato all’unanimità di affidare alle Farmacie comunali riunite spa, società partecipata del Comune, la gestione della nuova farmacia numero 19 (via Senese), la cui titolarità è stata attribuita all’amministrazione con decreto della Regione Toscana. Farmacie comunali riunite dovrà provvedere all’apertura del nuovo esercizio entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Burt del decreto regionale.

“Il Comune di Grosseto ritiene di primaria importanza lo svolgimento del servizio farmaceutico – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: la nuova farmacia, acquisita in prelazione con decreto dirigenziale della Regione Toscana, andrà a valorizzare l’offerta della nostra società partecipata grossetana, anche con un risvolto occupazionale“.

Ad occuparsi dell’operazione è stato l’assessore alle Partecipate, Giacomo Cerboni: “Dieci anni fa – spiega – si era presentata una situazione analoga e l’amministrazione comunale in carica optò per una gestione in economia (e quindi in proprio) del punto vendita. Una scelta che, dai banchi dell’opposizione, ritenni ingiusta e non funzionale. Oggi il Consiglio comunale ha deciso di sostenere la mia proposta di affidamento a Farmacie comunali riunite spa, proposta che è quella migliore in termini di efficacia del servizio offerto alla città, dato che abbiamo una società già avviata e attiva che si occupa proprio di questo. Il tutto in un momento delicato in cui il mercato si è aperto alle multinazionali e all’internalizzazione“.