“La bonifica del Padule grossetano e l’acqua per Castiglione”: visita guidata in bici

Venerdì 30 marzo, si svolgerà la visita guidata intitolata “L’agricoltura toscana, le acque e la bonifica in epoca lorenese“, promossa da Eta Beta Onlus, Anbi Toscana, Consorzio di Bonifica Toscana Sud e associazione “G.B. Landeschi”, con la compartecipazione finanziaria della Giunta regionale.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle celebrazioni per la Festa della Toscana 2017. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 10.

La piana grossetana tra i fiumi Ombrone a sud e la Bruna a nord, all’inizio del XIX secolo, era ancora in buona parte impaludata, nonostante i molti tentativi avuti in passato per chiudere la questione una volta per tutte ed iniziare il popolamento e l’utilizzo di una piana costiera estesa per più di 100 chilometri quadrati tra il mare Tirreno, i due fiumi ed i rilievi dell’entroterra maremmano.

Gli insediamenti contermini, come i castelli delle alture e Castiglione, soffrivano paradossalmente la problematica della sete, sete di acqua salubre dovuta alla scarsità di sorgenti agevolmente utilizzabili.

L’itinerario di visita sarà percorso in bicicletta da Grosseto a Castiglione. In caso di maltempo conclamato, l’itinerario verrà percorso con i mezzi motorizzati.

Dato che la visita si prolunga anche nel pomeriggio, si consiglia ai partecipanti di provvedere per il pranzo con un cestino da viaggio che verrà consumato lungo il percorso, oltre ovviamente ad indossare indumenti comodi e bagaglio leggero, limitato allo stretto necessario.

I bambini di età inferiore ad 8 anni dovranno viaggiare sull’apposito seggiolino sulla bicicletta di un genitore.

La visita guidata è ad ingresso gratuito e la prenotazione è obbligatoria, collegandosi al link goo.gl/a65PD7

Programma e aggiornamenti al link https://www.facebook.com/events/572715849774889

Informazioni al numero 324.7799951.