“Veleggiata senza ostacoli”: torna la manifestazione che annulla la disabilità

Tutti in barca, domenica 6 maggio, per essere uguali agli altri annullando, nel nome dello sport, ogni genere di disabilità.

E’ questo lo spirito della “Veleggiata senza ostacoli“, che torna per la quinta volta nelle acque di Cala Galera, grazie all’impegno di enti, associazioni e privati, in primis l’associazione Argentario Senza Ostacoli.

Oltre venti volontari hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni, una delle quali è stata adattata per permettere l’accesso delle carrozzine. Tra le barche ci sarà anche il famoso veliero Barbarossa.

Si preannuncia dunque una giornata indimenticabile per i portatori di handicap facenti parte di associazioni provenienti dalla Toscana e dal Lazio, che si ritroveranno alle 11 al molo di Porto Ercole per uscire in mare alle 12. Al ritorno, sul molo di fronte alla Capitaneria, buffet per equipaggi ed accompagnatori.

La manifestazione è inserita quest’anno nel programma della Notte dei Pirati, quindi coloro che lo desiderano possono uscire nuovamente in mare alle 17.30 per partecipare alla Regata dei Corsari dalle spiagge alla scalata dell’Isolotto.