Maggio musicale fiorentino a Grosseto: il programma del concerto, biglietti in vendita

La “prima” del Maggio musicale fiorentino a Grosseto, venerdì 11 maggio alle 21 al Teatro Moderno, offrirà un’esibizione da non perdere: il maestro Federico Maria Sardelli dirigerà un’orchestra di oltre 50 elementi.

Ecco in anteprima il programma del concerto, promosso da Fondazione Grosseto Cultura, che porta a Grosseto per la prima volta nella storia uno dei festival più prestigiosi: il pubblico potrà ascoltare la sinfonia in Sol maggiore K.129 di Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia in Re maggiore Hob.I: 96 “Il miracolo” di Franz Joseph Haydn e la sinfonia n.1 in Do maggiore op. 21 di Ludwig van Beethoven. Il tutto diretto magistralmente da Federico Maria Sardelli: livornese, 55 anni, noto anche come disegnatore e fumettista comico-satirico (celebre è la sua collaborazione al mensile Il Vernacoliere), ha diretto anche l’orchestra di Santa Cecilia di Roma, la Kammerakademie Potsdam, la Réal Filarmonia de Galicia, l’orchestra dell’Arena di Verona e l’Orchestra Filarmonica di Torino.

Nella sua carriera ha inciso per le case discografiche Naïve Records e Deutsche Grammophon e ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards, il massimo riconoscimento della discografia mondiale: la prima nel febbraio 1997 per il suo disco “Vivaldi, concerti per molti strumenti”, la seconda nel 2000 per i “Concerti grossi” di Corelli. Un artista poliedrico che il pubblico del Teatro Moderno avrà l’opportunità di ammirare in scena.

E i biglietti sono già in vendita: i tagliandi costano 15 euro (intero), 12 euro (ridotto per i soci di Fondazione Grosseto Cultura, i soci dell’Orchestra Città di Grosseto e per i possessori della card Maremma che spettacolo) e 6 euro per le scuole.

I biglietti sono disponibili on line sul sito del Maggio musicale fiorentino (www.operadifirenze.it/stagione/lxxxi-festival-del-maggio-musicale-fiorentino/) e sul circuito Boxoffice Toscana in questi punti vendita:

Bartolucci Expert (viale dei Mille 5, Grosseto, tel. 0564.410155);

Ipercoop Grosseto (Centro commerciale Maremà, località Commendone, Grosseto, tel. 0564.462511);

Tabaccheria Amoroso (piazza del Mercato 34-36, Grosseto, tel. 0564.21046);

Coop Follonica (via Chirici, tel. 0566.264341);

Pro Loco Follonica (via Roma, tel. 0566.52012);

Museo di arte sacra (corso Armando Diaz 36, Massa Marittima, tel. 0566.901954);

Iat Orbetello (piazza della Repubblica 1, tel. 0564.860447).

«Il concerto del Maggio musicale fiorentino, per la prima volta nella storia a Grosseto – dichiara Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura – è un evento da non perdere. Invito tutti i maremmani a partecipare e vivere in prima persona uno spettacolo che si annuncia straordinario. E che ci auguriamo possa diventare un appuntamento fisso annuale per la nostra città».