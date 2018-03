74 anni fa l’eccidio di Maiano Lavacchio: il programma della commemorazione

Giovedì 22 marzo, alle 9.45, a Maiano Lavacchio, nei pressi di Casa Andrei, si svolgerà la commemorazione in ricordo dei martiri d’Istia, in occasione del 74° anniversario della strage di Maiano Lavacchio, in cui furono uccisi undici giovani dai fascisti.

Il programma

Ecco il programma dell’iniziativa: