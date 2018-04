La tradizione del canto del Maggio si rinnova a Braccagni: il programma

Il primo maggio si rinnova lo storico appuntamento di Braccagni tra gli olivi degli Usi Civici, in località San Rocchino, in via fra’ Pantaleo, dove squadre di maggerini, poeti estemporanei, cantastorie e menestrelli si danno convegno a partire dalle 14.

La manifestazione, organizzata dal nuovo consiglio del Gruppo Tradizioni Popolari presieduto da Maurilio Boni, vedrà la presenza dei più autentici interpreti della cultura e tradizione popolare maremmana e toscana, rappresentati da Briganti di Maremma, Le Donne di Magliano, Ottava Zona, Pici ‘Gnoranti, Squadra di Braccagni ed altri; vari poeti estemporanei, come Alessandro e Francesco Cellini, Elino Rossi, Marco Betti, Fernando Tizzi, Enrico Rustici, Donato De Acutis, Francesco Burroni e la partecipazione di Pietro Lino Grandi, Mauro Chechi e Lisetta Luchini.

Come ogni anno immancabile la merenda a base di baccelli e formaggio, salsiccia alla brace e panini. L’ingresso alla manifestazione e la merenda sono ad offerta.

Nel pomeriggio del 30 aprile la squadra dei Maggerini animerà le vie del paese per poi portare di podere in podere, fino a notte inoltrata, l’albero di alloro addobbato di fiori, simbolo dell’abbondanza e di augurio per il raccolto, accompagnato dalle dolci note del canto del Maggio.

In occasione della festa uscirà «La Sentinella del Braccagni», rivista di tradizioni popolari e vita di paese edita dal Gruppo Tradizioni Popolari.

Il Gruppo Tradizioni Popolari ringrazia per la collaborazione: Banca Tema, Consorzio Produttori Latte Maremma, Le Chiantigiane, Oleificio OL.MA., Caseificio Grosseto, Azienda Vitivinicola Il Mustiaio e Azienda Agricola Serrata Lunga – Riso Maremma.