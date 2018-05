Bioblitz 2018, due giorni alla scoperta della natura al Parco della Maremma: il programma

Due giorni alla scoperta della natura. E una nuova collaborazione che porterà gli esploratori dentro il Parco della Maremma.

Si rinnova l’appuntamento con il “Bioblitz“, l’evento clou del calendario 2018 del Museo di storia naturale della Maremma, istituto di Fondazione Grosseto Cultura: sabato 19 e domenica 20 maggio a Talamone arriveranno scienziati e appassionati che, insieme, si divertiranno a registrare le forme di vita che troveranno in una delle aree naturali più caratteristiche della provincia, tra i principali parchi italiani.

Il supporto del Parco della Maremma nasce con l’intento di far scoprire l’area protetta che va da Principina a Mare, passando per la foce del fiume Ombrone, fino a Talamone. Un patrimonio naturale tutto da scoprire e identificare. L’evento rientra nella Giornata europea dei parchi promossa dalla Regione Toscana.

«L’appuntamento con il Bioblitz – spiega il vicesindaco di Grosseto e assessore alla cultura, Luca Agresti – rappresenta un’eccellenza nel settore scientifico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sostiene queste iniziative di altissima qualità, tutte opportunità per conoscere meglio il nostro territorio guardandolo da una prospettiva differente dal solito».

L’evento è anche un’occasione per promuovere la Maremma in ambito turistico: sono tanti, infatti, gli appassionati della natura che girano l’Italia per prendere parte a iniziative simili.

«Il Bioblitz è un modo informale e divertente per registrare forme di vita e condividere competenze – spiega il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi –: scienziati e semplici cittadini lavorano fianco a fianco alla raccolta di dati sul nostro ambiente, all’insegna della citizen science, dando vita a una gara di collaborazione entusiasmante. Tutti possono partecipare all’evento, che è gratuito, scegliendo tra le tante attività in programma. I partecipanti vengono suddivisi in gruppi coordinati da esperti per ricercare insetti, uccelli, vegetazione e altro ancora, affinché i ricercatori possano avere i dati per i loro studi e gli appassionati scoprire in modo più approfondito la natura che ci circonda. Al termine di ogni attività è previsto il rientro al campo base, dove si passa all’identificazione della specie. Ma per tutti gli iscritti c’è anche la possibilità di muoversi nel parco da soli o in piccoli gruppi ed esplorare l’area in completa autonomia».

Le attività in programma sono davvero tante: l’appuntamento è per sabato 19 maggio alle 18 al campo base, al Camp Village Talamone, per una 24 ore no stop di ricerca. Dalla scoperta degli insetti e degli uccelli ai campionamenti botanici: ogni due ore partiranno i gruppi dal punto di ritrovo dove torneranno per identificare tutto il materiale scoperto nell’arco di tempo compreso tra le 18 di sabato 19 maggio alla stessa ora di domenica 20 maggio.

«Partecipare al Bioblitz sarà un’occasione interessante per scoprire la ricchezza di biodiversità al Parco della Maremma – spiega la presidente dell’ente, Lucia Venturi – e un modo per contribuire alla sua conservazione».

La partnership con il Parco della Maremma è un valore aggiunto per Fondazione Grosseto Cultura. «Mettere in rete le eccellenze del territorio è un obiettivo su cui l’istituzione sta lavorando molto in questi mesi – spiega il presidente Giovanni Tombari –: la collaborazione tra enti è fondamentale per promuovere la Maremma».

L’evento fa parte delle giornate della citizen science – la scienza partecopata dai cittadini –, rientra nella Giornata europea dei parchi e nella Notte dei musei 2018 e ha il patrocinio del Comune di Orbetello, del Comune di Grosseto e della Regione Toscana. Per partecipare è necessaria la prenotazione: sono previsti sconti per trascorrere la notte al Camp Village di Talamone. Per iscriversi occorre compilare il modulo sulla pagina www.naturaesocialmapping.it.

Programma Bioblitz 2018 – Talamone, Parco della Maremma

Sabato 19 maggio

Ore 18.30 – 20.30

Chi abita sulla costa? attiviamo le trappole per gli invertebrati

I canti degli uccelli. Riconosciamolo con l’esperto

Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature

Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi

Ore 18.30 – 21.30

I pesci del golfo di Talamone. Chi nuota nei canali?

Insetti al crepuscolo. Alla ricerca dei neurotteri

Ore 21.30 – 00

Chi è attratto dalla luce? Attivazione di una trappola luminosa e ricerca di falene e altri insetti

Chiama e rispondi. Playback di rapaci notturni

Affascinanti predatori della notte: posizioniamo le reti per i pipistrelli

Una vita tra terra e acqua. Alla ricerca degli anfibi

Ore 22.00 – 00

Voci nella notte. Registriamo i canti degli uccelli notturni …e non solo!

Elusivi, ma non troppo. Mammiferi: cerchiamoli col faro

Chi è attratto dalla luce? Controllo della trappola luminosa alla ricerca di falene e altri insetti

Domenica 20 maggio

Ore 6 – 9

C’è vita sulla costa? Controlliamo le trappole per gli invertebrati

Aguzza l’orecchio. Censimenti degli uccelli al canto

I pesci del golfo di Talamone. Chi è caduto delle nasse?

Cerca la mia orma. Alla ricerca di mammiferi e altri vertebrati

Chi è attratto dalla luce? Controllo finale della trappola luminosa per la presenza di falene e altri insetti

Ore 8 – 10

Chi è passato stanotte di qui? Controllo trappole fotografiche

Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di Insetti e altri artropodi

Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici

Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi

Ore 9 – 12

Il silenzioso mondo dei rettili. Cerchiamoli con l’esperto

Passeggiata ornitologica. Orecchie tese e binocolo al collo…

Scopriamo chi sono gli abitanti del mare. Campiona con l’esperto

Ore 10 – 12

Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature

I pesci del golfo di Talamone. Chi vive nel mare?

Microcosmo sotterraneo. Alla scoperta del suolo

“Dragoni volanti”. Aiutaci a trovare libellule e damigelle

Scopriamo chi sono gli abitanti del mare. Campiona con l’esperto

Ore 12 – 14

C’è vita sulle costa? Controlliamo le trappole per gli invertebrati

I licheni del parco. Adattati a ogni condizione di vita

Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi

Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici

Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi

Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature

Ore 14 – 16

Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi

Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici

Scopriamo chi sono gli abitanti del mare. Campiona con l’esperto

“Dragoni volanti”. Aiutaci a trovare libellule e damigelle

Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca di funghi

I licheni del parco. Adattati a ogni condizione di vita

Ore 16 – 18

Una vita tra terra e acqua. Alla ricerca degli anfibi

Microcosmo sotterraneo. Alla scoperta della fauna del suolo

Là dove volano gli Insetti. Controllo delle trappole aeree

Esploriamo il mondo vegetale. Campionamenti botanici

Non meno di otto zampe. Alla ricerca di ragni, millepiedi e altre simili creature.

Ore 17 – 18

C’è vita sulla costa? Controlliamo le trappole per gli Invertebrati

Non meno di 6 zampe. Campionamenti e determinazione di insetti e altri artropodi

“Dragoni volanti”. Aiutaci a trovare libellule e damigelle

Si fa presto a dire fungo. Alla ricerca delle specie presenti

Ore 18

Fine Bioblitz (count down)

Nella foto: da sinistra, Andrea Sforzi, Lucia Venturi, Luca Agresti, Giovanni Tombari