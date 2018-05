Sabato 12 maggio, alle 8.20, proveniente da Berna da dove sarà decollato un’ora e venti minuti prima, raggiungerà Grosseto il primo volo di linea Berna/Grosseto.

Per la verità, nei giorni precedenti, altri due voli provenienti dalla capitale elvetica hanno toccato il suolo del Baccarini (il 5 maggio sono sbarcati 28 passeggeri subito trasferiti all’Elba in autobus, mentre il giorno successivo, per lo stesso motivo, si sono registrati 24 passeggeri in arrivo e 3 in partenze), ma solo per ragioni derivanti dall’impossibilità di utilizzare l’aeroporto dell’Isola d’Elba.

Il primo “vero” volo da Berna con destinazione Grosseto, quindi, sarà quello del 12 maggio e all’assoluto “evento” farà da cornice una piccola cerimonia all’interno dell’aerostazione, che vedrà la presenza del Prefetto Cinzia Teresa Torraco, di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e presidente della Provincia, Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle attività produttive, commercio e turismo, Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio dello Maremma e del Tirreno, Leonardo Marras capogruppo del Pd in Regione Toscana.

Saranno inoltre presenti i vertici dell’Enac e quelli dell’Aeronautica Militare, che hanno accompagnato l’iter autorizzativo.

L’occasione del primo volo di linea sarà caratterizzata dalla scopertura di una targa celebrativa che è stata affissa all’interno dell’aerostazione con un duplice scopo: ricordare l’evento e rendere merito a coloro che, nell’ambito dei rispettivi ruoli, si sono adoperati per renderlo possibile.

L’appuntamento, di conseguenza, è fissato presso il terminal dell’aeroporto sabato 12 maggio, alle 9.

Il programma prevede un saluto del presidente Seam, Tommaso Francalanci, la scopertura della targa celebrativa e, a seguire, l’intervento degli ospiti. La cerimonia si concluderà con il decollo dell’aereo per Berna previsto alle 10.30.