Sanità, Potere al Popolo: “In Toscana tagli al settore sulla pelle dei cittadini, la salute non è una merce”

“La sanità toscana sempre più nel caos“.

A dichiararlo sono Stefania Amarugi e Massimo Cini, rispettivamente candidata al Senato e candidato alla Camera per Potere al Popolo.

“Non ci stupisce quindi che Enrico Rossi prometta l’assunzione di 40.000 nuovi lavoratori del settore durante la sua campagna elettorale con Liberi ed Uguali, per poi emanare una direttiva regionale indicante la necessità di tagliare 45.000 euro di spese per il personale come denunciano le forze sindacali mediche, veterinarie e sanitarie – spiegano i candidati -. Tagli che peggioreranno sia le condizioni di lavoro degli operatori del settore sia il servizio erogato ai cittadini. La salute non è una merce. Lo ripeteremo senza sosta, caparbiamente convinti che il Sistema sanitario nazionale non debba essere concepito come un’azienda, bensì come un bene comune“.

“Per questa ragione sosteniamo la mozione presentata dai consiglieri regionali Fattori e Sarti della lista Si Toscana a Sinistra tesa a chiedere la regolarizzazione degli operatori sanitari precari, sia quelli assunti a tempo determinato sia quelli interinali con contratti in somministrazione lavoro, che la circolare del ministro Madia, inerente al superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, esclude dalla partecipazione ai concorsi di stabilizzazione lavorativa in ambito sanitario – terminano i candidati -. Delle facili promesse elettorali le persone sono stufe. È necessaria una seria revisione del modello sanitario toscano tanto sbandierato come eccellenza e che tale non si è dimostrato. Bisogna rimettere al centro della politica la salute ed il benessere dei pazienti e dei lavoratori e non più le logiche di bilancio aziendali“.