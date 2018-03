Pitigliano protagonista sulla Rai: la Città del Tufo mostra le sue bellezze all’estero

Pitigliano protagonista di una puntata della trasmissione Community di Rai Italia, il format condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini, dedicato agli italiani all’estero, in onda sui 3 canali della rete italiana a New York e Toronto, Buenos Aires, San Paolo, Pechino e Perth, Sidney e Johannesburg. La puntata 110, dedicata a Pitigliano, andrà in onda all’estero venerdì 16 marzo.

A raccontare in trasmissione la bellezza, la storia e le tradizioni di uno dei Borghi più belli d’Italia, riconosciuto Bandiera Arancione dal Touring Club, sono stati l’assessore alla cultura Irene Lauretti e lo storico Angelo Biondi.

“L’attenzione mediatica che da qualche anno si è creata attorno a Pitigliano – afferma Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura –, più che giustificata dalla straordinaria bellezza e unicità che è in grado di esprimere questo territorio, rappresenta un valido alleato della promozione territoriale. Sono molti gli elementi di Pitigliano degni di essere raccontati ad un pubblico nazionale e internazionale, a partire dalle testimonianze archeologiche che caratterizzano l’intera area del tufo, fino alla lunga convivenza con la più antica comunità ebraica della Toscana, e poi l’enogastronomia, le feste e le tradizioni, che vengono da lontano e che ancora oggi sono tenacemente tenute in vita dalla popolazione locale, come la torciata di San Giuseppe”.

“La puntata di Community dedicata al territorio e trasmessa all’estero sui 3 canali di Rai Italia – prosegue l’assessore Lauretti – sarà un piccolo assaggio di tutto questo, una vetrina importante per far conoscere Pitigliano nel mondo, per creare curiosità e, almeno questo è l’auspicio, per stimolare i turisti stranieri e gli italiani all’estero, a venirci a trovare“.

Nei giorni successivi alla messa in onda del 16 marzo, sarà possibile rivedere sul web la puntata di Community dedicata a Pitigliano, al seguente link: http://www.raitalia.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-4736cf18-5018-4618-87a0-bf6cdf398301.html?set=ContentSet-70934e36-0723-40eb-8eff-d3c68497c2fc&type=V&refresh_ce