Pensioni, Ciaramella: “Impossibile abolire legge Fornero, ma lotteremo per rivederla”

“Non possiamo promettere l’abolizione della legge Fornero: forse non riusciremo a eliminarla definitivamente. I costi troppo alti che una tale decisione comporterebbe mettono un freno alla volontà di abrogarla, costi che l’Italia oggi non può sostenere“.

A dichiararlo è Olga Ciaramella, candidata capolista al Senato per Noi con l’Italia-Udc nel collegio plurinominale Toscana 2.

“Noi con l’Italia-Udc, schieramento con il quale sono candidata al Senato alle politiche del 4 marzo, propone, nel caso non sia possibile eliminare questa legge iniqua, una riforma che per lo meno annulli i danni che ha portato, mantenendone solo i benefici – spiega la candidata -. L’abolizione della legge Fornero costerebbe molto alle casse dello Stato, sarebbe necessaria un’imponente operazione di spending review già avviata, ma in realtà mai portata a compimento fino in fondo in questi anni. In ogni caso sono da superare alcune rigidità dell’attuale sistema previdenziale“.

“Tra i punti da correggere ci sono le pensioni minime troppo basse e gli esodati, ma anche l’età in cui è previsto lasciare il lavoro: penso ad esempio al mio mondo, quello della scuola. E’ impossibile pensare che un’insegnante della scuola materna possa essere ancora efficiente a quasi 70 anni, dovendosi confrontare con bambini piccoli che hanno esigenze di gioco, oltre che didattiche – termina Olga Ciaramella -. Serve necessariamente un ricambio generazionale: parlo del settore scuola perché è quello in cui ho lavorato per 40 anni come insegnante e come imprenditrice e conosco bene la realtà attuale. Quindi occorre necessariamente rivedere la legge Fornero, ma senza promettere cose impossibili, che danneggerebbero il nostro Paese economicamente e socialmente“.