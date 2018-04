Nuovi orari per la guardia medica: “Riorganizzazione necessaria per garantire sicurezza ai dottori”

Da martedì primo maggio, nuova organizzazione per la continuità assistenziale (ex guardia medica) nel territorio della Asl Toscana sud est, con l’obiettivo primario di garantire maggiore sicurezza ai medici di turno e migliorare il servizio al cittadino. Una decisione che si è resa necessaria in seguito alla crescente ondata di aggressioni e violenza nei confronti degli operatori sanitari in tutta Italia.

Da quella data, nella Zona distretto di Grosseto, Colline dell’Albegna, Colline Metallifere e Amiata grossetana, il medico svolgerà l’attività ambulatoriale ad accesso libero solo nei seguenti orari: in turno notturno feriale dalle 20 alle 22, prefestivo e festivo dalle 10 alle 12 e dalle 20 alle 22, presso le tradizionali sedi della continuità assistenziale.

In questi orari, effettuerà visite, predisporrà prescrizioni mediche e risponderà alle telefonate inoltrate dal centralino.

Al di fuori di queste fasce orarie, il cittadino non dovrà presentarsi in ambulatorio, ma telefonare al numero 0564.450053.