Isole ecologiche intelligenti: nuova postazione in città. Da lunedì consegna delle 6Card

Sarà istallata venerdì 11 maggio la terza postazione ecologica intelligente (con sistema di riconoscimento dell’utenza e pesatura dei rifiuti conferiti) in via Quarzo, al quartiere Le Gemme, a Grosseto. La nuova postazione sarà a servizio di circa 70 utenze e potrà essere utilizzata a partire da lunedì 14 maggio.

Da lunedì 7 maggio inizierà la consegna a domicilio delle 6Card, le tessere che permetteranno di utilizzare l’isola ecologica intelligente.

Le 6Card saranno consegnate dal personale di Sei Toscana (riconoscibile da apposito tesserino) direttamente a domicilio dell’utenza in questi orari: lunedì 7 maggio dalle 9.30 alle 13.30, martedì 8 maggio dalle 14.30 alle 19.30 e venerdì 11 maggio dalle 14.30 alle 19.30 (qualora la consegna non sia stata già ultimata nei due giorni precedenti).

Le 6Card saranno consegnate esclusivamente dalle utenze interessate dall’attivazione del nuovo servizio sperimentale. Nello specifico, saranno consegnate le 6Card ai residenti in via Quarzo n. 7, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 56, 58 e in via C.R. Le gemme n. 20, 21, 22, 34.

La nuova isola ecologica intelligente avrà anche un bidone specifico per la raccolta dell’olio alimentare esausto (l’olio utilizzato per la preparazione e conservazione del cibo). Anche in questo caso sarà necessario utilizzare la 6Card: dopo averla pesata, avvicinando la tessera al bidone sarà possibile aprire il coperchio e conferire al suo interno la bottiglia di plastica contente l’olio alimentare esausto (è assolutamente vietato conferire olio minerale e solventi).

A partire da lunedì 14 maggio gli utenti in possesso della 6Card potranno iniziare ad utilizzare l’isola ecologica intelligente, ma rimarrà comunque attivo anche il servizio di raccolta porta a porta attualmente in uso così da non creare disagi ai cittadini. Il servizio porta a porta sarà poi sospeso a partire da lunedì 21 maggio.

Ad ogni nucleo familiare saranno consegnate due 6Card.

Per maggiori informazioni: numero verde di Sei Toscana 800.127484 e www.seitoscana.it.