Il Morellino di Scansano vola in Germania: sei produttori e ventisei cantine protagonisti ad una fiera internazionale

Dalla Maremma alla Germania: è tutto pronto per la tradizionale trasferta del Consorzio di Tutela Morellino di Scansano a Düsseldorf, dove dal 18 al 20 marzo si terrà la fiera internazionale Prowein. Il consorzio condividerà lo spazio espositivo con i vicini consorzi di tutela Maremma Toscana e Montecucco, all’interno della più ampia area riservata ad Avito, l’organizzazione che riunisce i Consorzi del vino della Toscana.

Nello stand (E31 nella Hall 16) sarà possibile degustare una vasta selezione di Morellino di Scansano e approfondire la conoscenza di questo vino attraverso le etichette proposte da 26 cantine. Sotto i riflettori e dentro i calici ci saranno sia le annate più recenti, con la piacevole freschezza che le contraddistingue, che le tipologie Riserva, in cui il Morellino mostra il suo potenziale evolutivo.

Per rappresentare al meglio la denominazione, insieme al direttore del Consorzio Alessio Durazzi, interverranno quest’anno anche sei produttori del territorio, che presenzieranno con un proprio desk: Cantina del Morellino di Scansano, Motta Alberto, Roccapesta, Frank e Serafico, Pietramora e Villa Patrizia.

“Circa il 25% della produzione di Morellino di Scansano prende la via dell’estero e la Germania è uno dei principali mercati di sbocco – commenta Alessio Durazzi –. Un mercato che, secondo le nostre stime, ha ancora un importante margine di crescita. Prowein rappresenta ormai una tappa imprescindibile nel nostro calendario fieristico: l’occasione ideale per far apprezzare a buyer, stampa e operatori internazionali le caratteristiche uniche che il terroir della Maremma regala al Sangiovese”.

Spetterà a Christian Eder, storica firma della celebre rivista Vinum, il compito di illustrare al meglio le qualità distintive della denominazione, guidando i professionisti del settore alla scoperta del Morellino di Scansano.

Lunedì 19 marzo alle 14.45, presso lo stand della rivista (B30, Hall 13), è infatti in programma una masterclass dal titolo “Morellino di Scansano: il Sangiovese della costa Toscana”, con dieci etichette in degustazione.