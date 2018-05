Le mense delle scuole di Castiglione aderiscono alla Settimana della celiachia

Le mense delle scuole di Castiglione della Pescaia giovedì 17 maggio proporranno un menù speciale per sensibilizzare alunni e famiglie sulla celiachia, patologia che in Italia interessa circa 600mila persone.

L’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo Orsino Orsini hanno aderito alla “Settimana della celiachia” promossa dall’Associazione italiana Celiachia, che termina il 20 maggio.

«Collaborare nel divulgare un’informazione attenta e puntuale sulla celiachia ai ragazzi e ai genitori – spiega Susanna Lorenzini, assessore alla Pubblica Istruzione della cittadina costiera – ci vede come amministratori attenti e partecipi nel sensibilizzare la comunità scolastica ad aiutare l’inserimento dei bambini celiaci che in Toscana hanno già superato la quota 70.000 nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, dato calcolato in difetto in quanto è stato tenuto in considerazione solamente le scuole provviste di mensa».

Giovedì, all’ora di pranzo ogni alunno delle primarie e secondarie riceverà anche un segnalibro per dare ulteriore risalto e informazione dell’iniziativa e sarà servito un apposito menù.

«Siamo fermamente convinti – aggiunge Susanna Lorenzini – che sia di fondamentale importanza informare e coinvolgere la popolazione scolastica sul tema della celiachia e sulla tutela della salute di chi è interessato da questa patologia. Sarà servito un menu che farà capire in prima persona ai ragazzi, di cosa è composta una dieta senza glutine».

«Un’iniziativa importante dal punto di vista educativo quella di “Tutti a tavola tutti assieme” e avrà l’obiettivo di far comprendere agli alunni che anche i coetanei celiaci sono uguali a loro. Aggiungendo questo momento di riflessione – conclude l’assessore – sono convinta che daremo un’importante opportunità che le scuole hanno come uno dei fondamenti principali, quello di allargare la conoscenza».

La Settimana della celiachia è giunta alla sua quarta edizione dopo il lancio del 2015 in contemporanea alle iniziative di Expo, l’edizione 2016 dedicata al tema della diagnosi di celiachia e l’edizione 2017 dedicata alla nutrizione. Dal 12 al 20 di Maggio 2018 torna l’evento a cura di AIC che quest’anno è dedicato al tema dei diritti dei celiaci in Italia.