Serramentisti di Cna: Mauro Sellari nominato coordinatore nazionale

E’ un grossetano il nuovo coordinatore nazionale dei serramentisti della Cna.

Si tratta di Mauro Sellari, artigiano serramentista, già componente della presidenza di Cna Grosseto e presidente regionale dell’Unione produzione Toscana.

“La nomina di Mauro – commenta Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – è frutto di dedizione, competenza e della grande disponibilità che ha saputo dimostrare in questi anni“.

“Non era scontato – aggiunge Bramerini – arrivare alla creazione di questo ‘coordinamento’ e se ciò è stato possibile si deve soprattutto alla tenacia di Sellari e all’impegno di tutta l’unione, che rappresenta i lavoratori del settore“.

I serramentisti, che sono una parte importante del tessuto associativo di Cna, non erano finora mai stati organizzati in uno specifico mestiere. Ma le molte novità che hanno interessato negli ultimi anni la materia – come la marcatura CE, le detrazioni per il risparmio energetico, i processi di certificazione della saldatura e, non ultimo, il rinnovo del contratto collettive di settore – hanno reso necessaria l’individuazione di un unico punto di riferimento.

“Il coordinatore dei serramentisti – aggiunge Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto – potrà presentare al meglio le istanze del gruppo nei confronti dei diversi interlocutori istituzionali, dai Ministeri alla Regioni, dalle pubbliche amministrazioni agli enti certificatori“.

Mauro Sellari svolgerà questa funzione di rappresentanza per tutta Italia “...ed è per questo – conclude Bramerini – che, oltre a fare a Mauro gli auguri di buon lavoro da parte degli artigiani e dell’associazione grossetana, invito tutti gli operatori del settore a confrontarsi con lui perché possa svolgere al meglio il proprio lavoro”.