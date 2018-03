Raffiche di vento, i rifiuti non verranno raccolti: “Contenitori vuoti pericolosi per le persone”

A causa del forte vento che imperversa su tutto il territorio, l’amministrazione comunale di Manciano, in concertazione con Sei Toscana, ha concordato per la giornata di oggi di non procedere allo svuotamento dei contenitori della raccolta dei rifiuti che, in condizioni di vuoto assoluto, possono costituire pericolo a persone e a cose.

“Si provvederà a recuperare gli svuotamenti – spiegano dall’ufficio tecnico del Comune di Manciano – non appena possibile, compatibilmente con il ripristinarsi delle condizioni di assoluta sicurezza per i cittadini”.