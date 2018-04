Odontoiatria sociale, Mns: “Progetto inaccettabile, iniziativa razzista verso gli italiani”

Partirà domani a Grosseto un progetto pilota voluto dalla Regione Toscana che prevede prestazioni gratuite di visite e cure odontoiatriche rivolto alle comunità di richiedenti asilo ospiti nei centri di accoglienza di Grosseto.

“Pur comprendendo che si tratta di un progetto volto a favorire la prevenzione e l’aggravarsi di patologie odontoiatriche, il Movimento nazionale per la sovranità di Grosseto si chiede il motivo per cui tali prestazioni sono rivolte solo ed esclusivamente a soggetti richiedenti asilo e non anche a italiani indigenti che non possono permettersi né le visite preventive, né tantomeno le cure da un dentista seppur della Asl – dichiara Lucia Morucci, coordinatrice provinciale del Movimento nazionale per la sovranità -. Utilizzare soldi dei contribuenti italiani per curare soggetti extracomunitari, che già usufruiscono di una quota giornaliera stanziata ad hoc per il loro soggiorno in Italia, è grottesco ed inaccettabile e se è corretto fare prevenzione, è corretto farlo per tutti, partendo in primis dagli Italiani“.

“Perché non si è pensato a creare un progetto che aiutasse anche gli italiani indigenti in un momento così delicato per la sanità toscana, in cui ci sono tagli in ogni ambito che causano grandi disagi alla comunità, con posti letto in ospedale che vengono ridotti, esami e cure specialistiche che hanno interminabili file di attesa e portano sempre più il cittadino a ricorrere a cure mediche private con tanto di aggravio di spese o addirittura impossibilità a curarsi? Perché si sono stanziati circa 2 milioni di euro a favore solo di un determinato gruppo di soggetti – termina Lucia Morucci –? L’iniziativa ci pare assolutamente inopportuna e priva di ogni qualsivoglia giustificazione, ed anzi è da considerare discriminatoria e razzista nei confronti degli italiani a cui, a nostro parere, sarebbero dovute per legge le cure gratuite, regalate invece dalla sinistra a chi della nostra terra ne fa solo un luogo di soggiorno e di vacanza a spese di tutta la comunità“.