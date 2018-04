La Fiaip celebra i trenta anni di costituzione del collegio: “Pronti a nuove sfide”

Gli associati Fiaip di Grosseto hanno celebrato giovedì 12 aprile, alla tenuta L’Andana a Castiglione della Pescaia, i trenta anni di costituzione del proprio collegio, un evento arricchito dal patrocinio del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

Un momento di incontro e di festa che ha visto la presenza dei più importanti nomi del panorama immobiliare, associativo e politico, tra i quali Il presidente nazionale Fiaip, Giambattista Baccarini, il past president Fiaip, Paolo Righi, il Ceo di Auxilia Finance Spa Samuele Lupidii, il presidente Fiaip della Toscana, Simone Beni, oltre all’assessore del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini, al direttore di Confindustria Toscana Sud, Antonio Capone, al presidente di Confedilizia Grosseto, Paola Tamanti, al presidente di Ance Grosseto, Rossano Massai, intervenuti insieme a 100 ospiti provenienti dalla Toscana e da tutta Italia.

L’evento pomeridiano è stato moderato da un altro nome prestigioso, Virginia Masoni, responsabile comunicazione di Confindustria Toscana Sud, che ha saputo alternare in un susseguirsi di emozioni gli interventi dei partecipanti, degli sponsor, degli associati fondatori del collegio Fiaip di Grosseto. Tra loro Giacomo Berti, con le sue aziende sponsor della manifestazione, e poi Auxilia Finance Spa, Hiundai, Tipografia Ligure, The Business Partner Srl, Bnl Gruppo Bnp Paribas.

La festa, iniziata nel pomeriggio e protrattasi fino a sera con una cena di gala, è stato soprattutto il modo per ripercorrere trenta anni di sfide e di successi, di lavoro impegnativo e di crescita, con uno sguardo rivolto ai tanti momenti vissuti dagli associati e testimoniati da immagini e video.

“Per il collegio Fiaip di Grosseto – dichiara il suo presidente, Luca Vitale – è stata una giornata importantissima e devo dire suggestiva. Con intensa emozione abbiamo festeggiato tutti insieme il lavoro svolto in questi anni ed il clou dell’evento è stato infatti la proiezione di un filmato che ha ripercorso l’intero trentennio, incorniciano ricordi più toccanti di tante persone, amici e colleghi e proiettandoci in una visione del futuro di Fiaip Grosseto. È stato bello vedere le conquiste che questo collegio ha raggiunto nel tempo, traguardi che rafforzano il sentimento di intensa vicinanza di Fiaip verso i propri associati. Un rapporto di interscambio costruttivo, che fornisce servizi e risposte celeri e sempre più evolute“.

“Fiaip Grosseto oggi – conclude Luca Vitale –, con più’ energia che mai, guarda al proprio futuro e progetta in maniera utile e costruttiva il percorso professionale di ogni agente immobiliare, con una forte proiezione verso il settore dei giovani e del mondo femminile, che oggi rappresenta quasi la metà del collegio. Il percorso comincia dai primi passi, con l’assistenza iniziale nella formazione tecnica specifica, relazionale e di approccio alle migliori dinamiche di vendita e non solo, nella conoscenza della modulistica, nell’interscambio degli immobili, nella creazione delle conoscenze umane, in una progressiva tensione verso la costruzione di alte capacità professionali. Accanto a questo ruolo, Fiaip vuole essere un interlocutore autorevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, continuando a combattere, come sempre ha fatto, in piena autonomia a livello politico nell’interesse degli agenti immobiliari e dei consulenti del credito. E non per ultimo, Fiaip rappresenta e vorrà rappresentare ancor di più in futuro una sicurezza e un sostegno nei momenti di necessità e di bisogno, sia nei casi individuali che collettivi dei nostri associati“.

“Il mio augurio – sono le parole con cui il presidente Luca Vitale ha salutato gli ospiti alla conclusione dell’incontro – è di essere ancora più forti e coesi nel prossimo futuro, con un invito speciale e pieno di entusiasmo per i festeggiamenti del quarantennale Fiaip Grosseto nel prossimo 2028“.