Lotta al punteruolo rosso, pulizia delle spiagge e rifiuti: il Comune al lavoro senza sosta

Prosegue senza sosta il lavoro dell’assessorato all’ambiente del Comune di Orbetello: grazie al grande lavoro profuso dagli uffici comunali sono arrivate risposte importanti per i cittadini.

“A seguito delle verifiche di legge è stato assegnato il servizio di trattamento delle palme a difesa dell’insetto infestante denominato punteruolo rosso: la nuova ditta ha preso possesso del servizio modificato ad hoc, con l’aumento dei trattamenti sia endoterapici che di irrorazione in chioma. Questo a difesa di un patrimonio importante come quello delle palme orbetellane – spiega l’assessore all’ambiente, Luca Minucci -. Operativo e in corso anche il monitoraggio per la ricerca dei focolai larvali di zanzare nel territorio comunale: il servizio è atto a prevenire il proliferarsi di questo insetto, intervenendo adesso infatti si ha la possibilità di attaccare i focolai e di non permettere alla zanzara di riprodursi. Questo viene effettuato nel pieno rispetto delle altre specie animali e dell’ambiente circostante. Sono attivi anche i servizi di derattizazione e prevenzione contro la processionaria“.

“Capitolo spiagge: nonostante la questione ‘fratino’, l’amministrazione ha ultimato le procedure di gara e vedrà il servizio di pulizia degli arenili attivo entro il mese di aprile, servizio che rispetterà le prescrizioni indicate dalla Regione Toscana, ma che sarà ridiscusso nell’incontro già convocato dalla nostra amministrazione comunale. Nel frattempo vorremmo indirizzare un caloroso ringraziamento ai volontari che stanno ripulendo gli arenili dai rifiuti spiaggiati – continua Minucci -. Infine, per quanto concerne la situazione rifiuti, abbiamo i primi effetti di diminuzioni della tariffa sulle utenze commerciali, siamo riusciti ad avere attraverso piccole rivisitazione al servizio ad ottenere delle economie, derivanti non da un depotenziamento, ma da un miglioramento. Abbiamo predisposto una tabella di marcia molto fitta che porterà, nella nostra idea, entro il 2018 all’approvazione da parte dell’assemblea di Ato del piano di riorganizzazione dei servizi, riguardante l’area Grosseto sud”.

“Approvazione atta a rivedere completamente il servizio di raccolta e spazzamento e dotare il nostro territorio di un sistema innovativo, abbiamo optato nella fattispecie per le postazioni informatizzate dette anche intelligenti – termina Minucci –, che nel nostro intento porterà ad un miglioramento netto delle percentuali di raccolta differenziata ed un forte contenimento dei costi“.