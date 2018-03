Sanità, i sindaci scrivono all’assessore Saccardi: “Tagli negli ospedali devastanti per i cittadini”

Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano, Mirco Morini, sindaco di Manciano, e Carla Benocci, sindaco di Sorano, hanno scritto una lettera aperta a Stefania Saccardi, assessore alla salute e vicepresidente della Regione Toscana, sui servizi sanitari per le aree interne.

Ecco il testo integrale della lettera:

“La sanità non è una questione che si possa liquidare con generiche affermazioni e rassicurazioni. Per le aree interne e gli ospedali cosiddetti minori quest’affermazione è ancor più valida. A Pitigliano, Sorano e Manciano, così come a Massa Marittima o Orbetello, perdere un medico in cardiologia equivale alla chiusura di un intero reparto a Careggi, l’impatto, poi, non è soltanto sui servizi medici, ma nell’intero impianto sociale. Quando richiediamo chiarimenti è perché viviamo una continua emergenza e abbiamo bisogno di certezze.

Per questo motivo, insistiamo e vorremmo porre quattro domande precise a Stefania Saccardi, nostro assessore alla salute in Regione. Le chiediamo quattro risposte semplici e chiare:

perché, dopo la faticosa chiusura del bilancio 2017, sono chiesti ulteriori sacrifici alle Asl ed alle strutture ospedaliere? Chi ha causato queste sofferenze?

E’ consapevole che tagliare sui piccoli presidi ha effetti devastanti sui servizi, cosa che invece non accade se le economie si ricercano sui grandi ospedali e sulla burocrazia?

Sono vere le notizie su un ripensamento della Regione Toscana sulla copertura delle cure omeopatiche? Ha valutato con attenzione cosa questo comporterebbe per la struttura ospedaliera di Pitigliano e per la residenza sanitaria di Manciano?

Pensa che il conflitto centro/periferia si debba ulteriormente inasprire o crede che debbano essere presi seri provvedimenti nel senso di un aumento dei servizi nei territori di confine?

Gentile assessore, vorremmo precisare che questa nostra insistenza è un segno di fiducia nei suoi confronti e della Regione Toscana. Non ci accontentiamo di risposte sommarie e tranquillizzanti perché crediamo che comunità come quelle di Pitigliano, Sorano e Manciano siano l’ossatura della nostra regione e che la nostra vita sia importante e strategica per il futuro.

Senza di noi – questa prospettiva è concreta e uno degli effetti è il decremento delle nascite – la Toscana sarebbe più povera. Chiediamo risposte e scelte chiare.

Vorremmo avere un’occasione di incontro per condividere con lei le nostre preoccupazioni.

Grazie“