Sparatoria Follonica, Marras: “Necessari maggiori controlli, la Regione sia a fianco del Comune”

“Quello che è successo venerdì 13 aprile a Follonica ha sconvolto tutti noi. Una ferocia che siamo abituati leggere ed ascoltare come lontana da noi che d’un tratto si è materializzata proprio a casa nostra. Allo sgomento iniziale è seguita la ferma condanna del gesto folle poi la bellissima risposta della città che ha gran voce ha detto ‘no alla criminalità’. E sono seguite le richieste dell’amministrazione comunale, che condivido e rilancio coinvolgendo la giunta affinché anche la Regione si muova a fianco del Comune di Follonica verso un maggiore presidio del territorio che garantisca alla comunità tranquillità e sicurezza“.

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana, annunciando la mozione che presenterà alla giunta regionale in merito alla sparatoria di Follonica e alle conseguenti richieste dell’amministrazione comunale.

“Chiederò che sia intensificato l’impegno della Regione sul tema della sicurezza già notevole se si pensa, ad esempio, alle risorse stanziate per i progetti di videosorveglianza – prosegue Marras –. Serve lavorare, insieme, per costruire un sistema solido di controlli che tenga insieme le competenze e le potenzialità di istituzioni e forze dell’ordine; e, al contempo, sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai più giovani, alla cultura del rispetto e della non violenza“.