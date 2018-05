San Guglielmo, la Lega: “Grave assenza di sindaco e assessori alla processione”

“Da secoli Castiglione della Pescaia, Vetulonia e Buriano celebrano il santo patrono, San Guglielmo di Malavalle, con la tradizionale processione, che si svolge nei tre paesi in giorni diversi”.

A dichiararlo è Romeo Bonazzo, referente della Lega a Castiglione della Pescaia.

“L’importanza del santo è tale che lo stesso Comune ha dato il suo patrocinio ad un evento che si terrà nei prossimi giorni e che verterà proprio sulla vita e le opere del patrono di Castiglione della Pescaia e sull’ordine dei Guglielmiti in Toscana, ma, ahimè, né sindaco, né Polizia municipale e altri componenti della giunta hanno presenziato alla tradizionale processione di lunedì, mostrando ancora una volta la distanza fra i sentimenti dei cittadini e l’interesse del loro sindaco, che magnanimamente elargisce il patrocinio, ma all’atto pratico diserta la processione religiosa, con dispiacere e disappunto anche del vescovo Rodolfo – spiega Bonazzo –. La Lega castiglionese ricorda al sindaco che la sua presenza agli eventi che coinvolgono la cittadinanza, toccando corde importanti come il sentimento religioso e le tradizioni culturali e popolari, dimostrerebbe una sua sintonia con i cittadini, che a quanto pare invece devono incontrarlo solo in altro genere di eventi, forse più remunerativi per le casse del Comune, quali la Maremmana di domenica“.