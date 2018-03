Isole ecologiche intelligenti de Le Gemme: da lunedì stop al porta a porta 

Parte la sperimentazione del comune di Grosseto per la nuova raccolta dei rifiuti. A partire da lunedì 2 aprile gli utenti del centro residenziale Le Gemme in possesso della 6Card dovranno utilizzare esclusivamente le due isole ecologiche intelligenti con riconoscimento dell’utenza e misurazione del peso dei rifiuti posizionate in via Quarzo.

Dopo le prime settimane dove è rimasto attivo anche il servizio di raccolta domiciliare così da non creare disagi ai cittadini infatti, a partire da lunedì 2 aprile la raccolta porta a porta sarà sospesa e gli utenti saranno dunque chiamati a conferire i rifiuti esclusivamente con il nuovo sistema.

Nelle scorse settimane sono state consegnate a domicilio alle utenze interessate dalla sperimentazione (i cittadini che nei giorni scorsi hanno trovato specifici avvisi affissi ai portoni delle proprie abitazioni. Nello specifico, i residenti del centro residenziale Le Gemme ai civici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32; e i residenti in via Quarzo n. 0, 8, 29) le 6Card per utilizzare il nuovo sistema di conferimento rifiuti. A coloro che non sono stati trovati in casa al momento della consegna è stato lasciato un avviso in cassetta con il quale poter ritirare la 6Card presso gli uffici di Sei Toscana in via Aurelia Nord n. 221, aperti il martedì e giovedì dalle 14 alle 16:30; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30.

Per una corretta gestione del rifiuto, i cittadini dovranno seguire le indicazioni riportate sui pannelli video delle nuove attrezzature.

COME CONFERIRE IL RIFUTO

Il procedimento di conferimento dei rifiuti è molto semplice. Ogni utenza dovrà differenziare i rifiuti a seconda della tipologia (carta, organico, multimateriale – alluminio, plastica, tetrapak –, vetro, indifferenziato) e utilizzare la 6Card personale per permettere l’aperura dei bidoni. I rifiuti, prima di essere gettati, dovranno essere pesati e dovrà essere applicato al sacco\rifiuto l’adesivo stampato dall’attrezzatura dopo ogni pesatura.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800 127 484 e www.seitoscana.it.