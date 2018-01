A scuola di sartoria con Uscita di Sicurezza: aperte le iscrizioni al corso gratuito

Imparare a realizzare un abito, dalla progettazione del modello al risultato finale: è questo l’obiettivo del corso di formazione gratuito che la cooperativa Uscita di Sicurezza realizzerà, dal mese di marzo, nell’aula formativa della sede di via Giordania e all’Abbriccico, il nuovo spazio polifuzionale in via del Terminillo a Grosseto. Creare abiti nuovi o imparare a rimodellare capi usati o passati di moda è, infatti, un modo per avere uno stile sempre originale e personale, oltre che evitare sprechi e mostrare attenzione all’ambiente.

Il corso, condotto dallo stilista Claudio Paganini, è aperto a quindici persone e si articolerà in sedici incontri a cadenza settimanale, di tre ore ciascuno (indicativamente dalle 15 alle 18), che termineranno ad inizio giugno, oltre a una serie di attività laboratoriali che coinvolgeranno attivamente i partecipanti.

L’obiettivo è rendere i corsisti capaci di realizzare un prodotto sartoriale adatto alla vendita e, alla fine del percorso, è prevista un prova finale per ottenere l’attestato di partecipazione.

Da come si progetta un modello a partire da un tema, a come si acquisiscono le basi modellistiche e le forme di taglio, passando per lo studio del prototipo su carta e tela alla conoscenza dei diversi tessuti, i partecipanti percorreranno tutte le tappe necessarie, per arrivare poi al prodotto finale: i capi realizzati saranno presentati alla Cava di Roselle, durante un evento conclusivo.

Il docente, Claudio Paganini, è laureato all’Accademia delle Belle arti e al Polimoda, lavora da anni nel settore e collabora con diverse aziende italiane. Formatore per una società specializzata toscana ed è tra gli stilisti della sartoria Make in it, di via Montanara a Grosseto.

E’ possibile richiedere l’iscrizione al corso fino a venerdì 24 febbraio, inviando una email a m.olivo@uscitadisicurezza.grosseto.it. Per valutare le domande di partecipazione, se necessario, potrà essere richiesto l’invio di un curriculum.