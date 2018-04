Montiano: l’orologio della torre civica torna a rintoccare le ore

Il 5 aprile è stato installato a Montiano, nella torre civica, l’orologio che ormai non rintoccava più da moltissimi anni.

La Pro Loco Montiano, grazie al lavoro svolto durante gli anni tramite l’organizzazione di eventi come la gara dei carrioli, diventata ormai un appuntamento fisso che richiama persone da tutta Italia, e alla sagra estiva che si svolge in paese durante il mese di agosto, ha donato ai montianesi l’orologio, che da ieri ha di nuovo suonato per la prima volta.

La Pro Loco Montiano vuole ringraziare a sua volta “tutti i volontari che in questi anni si sono prodigati lavorando al suo fianco, senza mai negarsi, i quali, grazie alla loro unione di intenti che li ha contraddistinti, sono riusciti così a raggiungere risultati importanti per la valorizzazione del nostro territorio e del nostro paese“.

La Pro Loco ringrazia infine il Comune di Magliano in Toscana e il Commissario prefettizio Sergio Di Iorio per l’interessamento prestato e l’autorizzazione all’installazione.