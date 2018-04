“La Maremma lorenese in Europa”: ultimo evento dell’Isgrec per la Festa della Toscana

Lunedì 9 aprile, alle 10.30, nella sala conferenze di Clarisse Arte (in via Vinzaglio 27 a Grosseto) si terrà l’evento conclusivo della Festa della Toscana 2017, alla presenza del presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani: “La Maremma lorenese in Europa. L’Europa nella Maremma lorenese”.

Dopo i saluti di Eugenio Giani e di Lio Scheggi (vicepresidente dell’Isgrec), Elena Vellati (Isgrec) relazionerà su “La Maremma nella Toscana di Pietro Leopoldo: simbolo di progresso in Europa”. A seguire il reading di Luca Bonelli.

È stato scritto che il giovane Pietro Leopoldo si fosse innamorato della Maremma e dell’idea di farla rinascere realizzandovi riforme importanti. Di fatto la Toscana, e per alcuni aspetti in particolare la Maremma, divennero laboratorio europeo d’innovazioni. In Maremma giunsero modelli di pensiero e di intervento legislativo pensati in Europa. Importanti opere di toscani furono tradotte e lette a Parigi, mentre esponenti della fisiocrazia francese furono gli ispiratori delle riforme leopoldine. Scriveva qualche anno fa Mario Mirri, uno dei massimi studiosi della storia dell’agricoltura toscana ed esperto di fisiocrazia, che ancora non sappiamo bene “quel che è successo fra Parigi, Firenze e Grosseto tra 1777 e 1778”. È un terreno affascinante di ricerca, che richiederebbe un grande impegno scientifico. Ma è già suggestivo trovare indizi di un momento di uscita della Maremma dal suo isolamento e del suo apparire sotto gli sguardi della cultura europea.

“Alla scuola saranno consegnati una pubblicazione e un dossier di documenti come proposta di lavoro con le fonti; vogliamo sollecitare una curiosità in più per un momento molto speciale del nostro passato, una stagione di circolazione di idee, di concrete relazioni fra ambienti lontani e diversi – si legge in un comunicato dell’Isgrec -. In un’Europa divisa da confini e spesso lacerata da guerre, la cultura e la politica erano capaci di superare le frontiere”.

