Il Comune di Massa Marittima comunica che il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, organizzato in collaborazione con Sei Toscana, sarà attivo a partire dal 14 maggio.

Al fine di fornire le indicazioni necessarie sulle modalità del nuovo sistema, l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a un incontro dedicato, in programma per giovedì 19 aprile alle 15 nella sede dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri 4, a Massa Marittima.