Posta a singhiozzo: Poste Italiane incontra il Comune per discutere dei tagli

“Gentile signor Sindaco, come convenuto per vie brevi si conferma l’incontro del giorno 9 aprile p.v. alle ore 11.00 presso la sede del Comune di Capalbio. Saranno presenti all’incontro il responsabile della comunicazione esterna per la Toscana e Umbria Paolo Pinzani e la responsabile recapito provinciale Laura Innocenti. Cordiali saluti“.

Così scrivono dall’Ufficio Corporate Affaire relazioni istituzionali di Poste Italiane della sede di Firenze al sindaco di Capalbio, che nei giorni scorsi aveva sollevato la questione della consegna della posta a giorni alterni, già palesata a mezzo volantini a partire dalla metà del mese di aprile.

Per Bellumori “seppur queste nuove modalità si inseriscono in un processo di riorganizzazione del servizio postale universale e di razionalizzazione dei costi in un contesto ove vi è una tendenza decrescente dei volumi legati a tale tipo di comunicazione, tale nuovo modello, come dimostrato altrove, arreca disagi agli utenti, soprattutto per quanto riguarda la consegna di comunicazioni recanti urgenze e/o scadenze, il mancato rispetto delle quali potrebbe far incorrere i cittadini in ritardi incolpevoli e dannosi e/o in sanzioni certamente a loro non imputabili, ma dei quali sarebbero tuttavia chiamati a rispondere in prima persona“.

Il sindaco, come convenuto nel corso del consiglio comunale del 23 marzo scorso, chiederà “la partecipazione all’incontro anche di tutti i capigruppo consiliari ed informerà degli esiti i parlamentari del territorio, che hanno dimostrato sin da subito attenzione alla problematica, che peraltro proprio in questi giorni sta riguardando anche altre comunità della Maremma“.