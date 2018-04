Posta a singhiozzo, il Comune incontra Poste Italiane: “Partenza del servizio a settembre, potenziati gli uffici”

Si è svolto questa mattina, nella sala consiliare, l’incontro tra il sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, il responsabile della comunicazione di Poste Italiane per la Toscana e l’Umbria, Paolo Pinzani, Andrea Costi e la responsabile del recapito provinciale Laura Innocenti.

«Si è trattato di un primo incontro dal clima abbastanza incandescente – ha spiegato Bellumori –, in cui ho rappresentato le preoccupazioni principali di Capalbio e di tutto il territorio di fronte al progetto di posta a giorni alterni. I vertici di Poste, attraverso i due rappresentanti, si son detti disponibili ad altri incontri per entrare nel merito della questione pur ribadendo che intanto il piano sarà messo in atto. I territori periferici rappresentano gli spazi nei quali Poste Italiane incrementa i propri depositi e sono i primi ad essere disattenzionati, onestamente poco mi è interessato sapere che a Prato ed Arezzo e nei territori provinciali la posta è già consegnata a giorni alterni.

Per il dottor Pinzani Poste Italiane attua gli indirizzi della Delibera n. 395/15/CONS. Nello specifico, la consegna degli invii postali sarà effettuata a giorni lavorativi alterni, dal lunedì al venerdì su base bisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì in una settimana, martedì e giovedì in quella successiva. Su Capalbio la consegna degli invii postali con il nuovo sistema partirà dal mese di settembre, fase successiva ad una riorganizzazione del personale addetto al servizio di portalettere. Attualmente in servizio a Capalbio ne risulterebbero tre.

La raccolta degli invii dalle cassette di impostazione sarà effettuata con la medesima frequenza sopra indicata, mentre restano invariate le attività di raccolta presso gli uffici postali.

Per Poste Italiane il nuovo modello di recapito non avrà alcun impatto sugli esiti di consegna dei prodotti universali, ad eccezione della posta prioritaria (ridenominata “Posta1”).

Per quest’ultima, gli obiettivi di velocità varieranno da 1 ( J+1) a 3 (J+3) giorni lavorativi, oltre quello di accettazione, a seconda della zona di raccolta/destinazione secondo il seguente schema riassuntivo:

Raccolta

Consegna – Zona quotidiana*

Consegna – Zona alterna*

Zona quotidiana

1 giorno (J+1)

2 giorni (J+2)

Zona alterna

2 giorni (J+2)

3 giorni (J+3)

Il sindaco Bellumori peraltro ha ricevuto garanzie sul permanere e sul potenziamento dei tre uffici postali (Capalbio – Capalbio Scalo e Borgo Carige).

«Occorre mettere in piedi un confronto urgente in cui possano partecipare tutti i sindaci dell’area, e quelli delle Colline Metallifere assieme ai vertici di Poste Italiane – ha concluso il sindaco -. Facciamo quotidianamente un gran lavoro a tutti i livelli per ridurre il gap infrastrutturale rispetto alle aree più urbanizzate e decisioni di questo genere che si sommano ad altre su altri settori rischiano di concorrere a vanificare i nostri sforzi. Per noi, la tenuta dei servizi sui territori è fondamentale».