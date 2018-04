“Mille gru per la pace”: Benini e l’assessore Catalani incontrano il sindaco di Nagasaki

Il sindaco di Follonica, Andrea Benini, l’assessore Barbara Catalani ed i rappresentanti del progetto “Mille gru per la pace“, Salvatore Acquilino ed Irene Costantini, saranno presenti domani a Borgonovo all’incontro ufficiale con il sindaco di Nagasaki, in occasione della sua visita ufficiale in Italia, organizzata dalla Regione Emilia Romagna, per ritirare le gru da portare in Giappone.

Follonica sarà in rappresentanza della Toscana come promotore del progetto che vede già trattative con altri Comuni della regione.

La costruzione di una rete di sindaci per la pace è un simbolo di crescita, di condivisione e sviluppo sociale di cittadini sempre più consapevoli del loro ruolo.

Durante l’incontro verranno consegnati dal sindaco Andrea Benini gli origami di gru, simboli di pace e fratellanza per tutti i popoli nel mondo, realizzati dai bambini delle scuole, dagli anziani, dalle associazioni e dai cittadini al sindaco di Nagasaki, e porterà i saluti della comunità.

“Voglio esprimere parole di riconoscenza per l’opportunità che è stata data a molti ragazzi delle nostre scuole di poter incontrare una storia lontana nel tempo – dichiara il sindaco Andrea Benini –, ma che parla ancora con grande forza al presente e soprattutto al futuro. La storia di Sasaki Sadako, della sua forza e ostinazione nel cercare di respingere la malattia che l’aveva colpita in seguito all’esplosione nucleare, della sua capacità di scommettere, con intensità e coraggio, non nella paura, ma nel desiderio di qualcosa di grande, da lasciare come una promessa da esaudire a chi avrebbe vissuto dopo di lei. Sasaki ci ha detto che la ‘sua’ stella si chiamava ‘pace’ e ci ha detto che per raggiungerla c’è bisogno di noi. Vivere per la pace significa vivere in pace. Passa da piccole scelte quotidiane di giustizia, responsabilità, attenzione“.

L’evento si svolgerà alle 15, all’auditorium della Rocca di Borgonovo e, dopo i saluti del sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi, dell’assessore regionale Paola Gazzolo, del “Borgonovese dell’anno” Massimo Bersani e dell’insegnante Cagnani, che per prima ha avviato il progetto con la sua classe, ci saranno i saluti del sindaco Andrea Benini.