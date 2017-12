“Reiki: energia e benessere”: se ne parla in un incontro. In palio un trattamento di prova

Giovedì 4 gennaio, alle 17, si terrà a Braccagni l’incontro gratuito sul tema “Reiki: energia e benessere“, durante il quale verrà tracciato un quadro introduttivo di questa tecnica giapponese di rilassamento e ripristino della salute psico-fisica e saranno illustrate le caratteristiche dei diversi corsi che è possibile frequentare.

Tra tutti i partecipanti verrà estratto un trattamento reiki di prova per fare esperienza in prima persona o da regalare per chi è già reikista.

Relatore dell’incontro sarà Alessio Bianchini, referente per la Toscana della scuola ilReiki

Alle 18.30, chi vorrà, potrà trattenersi per un incontro di introduzione alla cristallogia, con approfondimento di una pietra specifica (avventurina) ed un’attività esperienziale di meditazione guidata con il cristalli. Seguirà un apericena.

Relatrice sarà Alessia Serafin, responsabile dell’Accademia nazionale di cristallogia.

L’iniziativa è organizzata dalla scuola ilReiki e si terrà presso la Tenuta La Grancia a Braccagni, lungo la vecchia Aurelia tra Braccagni ed il Madonnino.

Per partecipare occorre la prenotazione, contattando Daniela Fregosi al numero 33.5837472 o all’indirizzo e-mail daniela.fregosi@gmail.com, o consultando il sito della scuola ilReiki al link www.ilreiki.it.

Cos’è il reiki?

Il reiki è una tecnica giapponese di rilassamento, riduzione dello stress e ripristino della salute psico-fisica attraverso l’uso della cosiddetta “energia universale”, ovvero quell’energia che per la fisica moderna permea l’intero universo. Semplice da imparare – in sole 12 ore di corso – e pratico da usare, il reiki ci consente di trasmettere questa energia a noi stessi e agli altri, aiutandoci a riportare in equilibrio corpo e mente e stimolando la straordinaria capacità di autoguarigione del nostro organismo.