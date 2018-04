Piazza Vittorio Veneto si è rifatta il trucco: inaugurazione per la Festa della Liberazione

Mercoledì 25 aprile, sarà di nuovo agibile piazza Vittorio Veneto, a Follonica, rimasta chiusa ai suoi cittadini per qualche mese per eseguire alcuni interventi di riqualificazione, riguardanti principalmente il rifacimento dell’impianto della pubblica illuminazione.

“In occasione della Festa della Liberazione – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini –, restituiamo ai follonichesi la piazza storica della nostra città, dopo che è stata oggetto del primo stralcio dell’intervento di riqualificazione riguardante il rifacimento completo dell’impianto della pubblica illuminazione. L’obiettivo di tale intervento è stato previsto nel piano delle opere pubbliche 2017/2019, per cui l’amministrazione ha affidato, dopo un avviso pubblico, l’incarico professionale al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dagli architetti Gregori e Vagnetti e l’ingegner Passarini.

Il progetto presentato, oltre all’obiettivo di realizzare il nuovo impianto di pubblica illuminazione, comprende necessariamente anche la riqualificazione generale dello spazio pubblico, che presenta una propria identità storica ed architettonica attraverso la valorizzazione della zona centrale dove insiste il Monumento ai caduti, il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione di arredi e elementi vegetazionali.

Considerato che l’intero progetto ha una spesa stimata presunta di 390.000,00 euro, la Giunta ha attivato l’esecuzione di un primo stralcio di intervento consistente nella realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con le relative opere edili per un importo stimato di 110.000 euro. I lavori sono stati affidati alla ditta Citelum ed hanno consistito principalmente nella sostituzione dei punti luce esistenti con nuovi pali e corpi illuminanti presenti nel perimetro della piazza ed all’installazione di 12 nuovi lampioni allo scopo di dare alla piazza un’adeguata illuminazione notturna e un giusto decoro”.

“Per valorizzare meglio l’importante lavoro che è stato fatto – continua Pecorini –, abbiamo ritenuto necessario effettuare anche alcuni interventi di sistemazione della piazza; sono stati ricostruiti alcuni tratti della pavimentazione che erano avvallati e dissestati, è stato rigenerato il prato e rinnovato tutto l’impianto di irrigazione, è stata effettuata una pulizia straordinaria della pavimentazione e del monumento ed è stato infine realizzato un nuovo accesso pedonale al centro della piazza con l’abbattimento delle barriere architettoniche“.

“Vorrei ringraziare tutto il personale tecnico del Comune – afferma il sindaco Andrea Benini –, che ha contribuito alla realizzazione di questo importante intervento. Era giusto inaugurare la nuova piazza Vittorio Veneto proprio in occasione della Festa della Liberazione, una piazza dedicata ai Caduti che ritorna alla città il 25 aprile, date importanti per la storia del nostro Paese che deve ribadire il suo no a tutte le guerre“.