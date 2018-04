Confconsumatori inaugura la nuova sede: iscrizioni a 2 euro all’associazione per tutta la giornata

La presidente nazionale di Confconsumatori, Mara Colla, sarà venerdì 6 aprile a Grosseto per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’associazione, in via della Prefettura 3.

Dalle 10 alle 11 la presidente Colla incontrerà tutti i volontari dell’associazione e tutti gli associati che vorranno intervenire. Saranno presenti anche Laura Sturlese, presidente onorario dell’associazione, Sara Bitetti, responsabile delle relazioni esterne. Inoltre, per tutta la giornata di venerdì 6 aprile, il direttivo provinciale di Confconsumatori ha deciso di consentire l’iscrizione a tutti i consumatori non ancora membri dell’associazione con il contributo simbolico di 2 euro.

Dopo l’incontro con i volontari nella prima mattina, la presidente nazionale Mara Colla e il presidente provinciale Marco Festelli, nonché responsabile regionale di Confconsumatori, alle 11.30 incontreranno i giornalisti per fare il punto sulla storia passata e sulle attività recenti della Confconsumatori a Grosseto.

La giornata inaugurale proseguirà alle 13.30 con l’assemblea generale regionale di Confconsumatori Toscana nella sede grossetana, cui parteciperanno tutti i responsabili delle 10 province della Toscana in cui l’associazione è presente.