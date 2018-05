Trenta grossetani alla “Festa della Toscana – Attivi nell’età matura”

Domenica 6 maggio, alle 10, al Grand Hotel Vittoria di Montecatini Terme, la 50&Più Toscana organizza la seconda edizione della “Festa della Toscana – Attivi nell’età matura“. E’ questo uno dei più grandi eventi associativi che coinvolgerà oltre cinquecento soci di 50&Più, provenienti da ogni provincia della regione.

Da Grosseto saranno presenti circa trenta persone, tra cui il presidente provinciale Alfio Franco Baraldi ed il segretario Alessandro Luzzetti.

La “Festa della Toscana – Attivi nell’età matura” nasce con l’obiettivo di valorizzare l’invecchiamento sano e attivo della persona: gli associati saranno coinvolti in una grande giornata di socializzazione dove al centro della “Festa” sarà la figura della persona matura che “sa invecchiare” e che partecipa attivamente alla vita associativa di 50&Più.

Momento centrale dell’evento sarà il seminario mattutino “Amare ad ogni età“, tenuto dalla dottoressa Anna Maria Melloni, consulente scientifico del Centro Studi 50&Più.

“Da alcuni decenni si è compreso che i bisogni delle persone anziane non sono più solo salute, casa e lavoro, ma anche servizi e opportunità di informazione, scambio, relazione, partecipazione. Il tema del progressivo invecchiamento della popolazione è cruciale, ma diventa sempre più necessario concentrarsi anche sul come stiamo invecchiando. Per questo come associazione siamo impegnati a organizzare quotidianamente su tutto il territorio regionale numerose attività, oltre a dare vita a questi importanti appuntamenti annuali“, afferma il presidente regionale della 50&Più Toscana Antonio Fanucchi.

“Abbiamo circa duemila soci a Grosseto ed anche nella nostra provincia diamo vita a moltissime iniziative per i nostri iscritti, dal turismo agli eventi, ai corsi di pittura, perché non esiste età per essere attivi e per divertirsi“, commenta Alfio Franco Baraldi.

50&Più, fondata nel 1974, è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con oltre 1.000 sedi su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo.

50&Più Toscana conta su 30.800 iscritti (di cui 4.200 appartenenti alla provincia di Pistoia).