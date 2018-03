Politiche, Gioventù Nazionale: “Triplicati i voti di Fratelli d’Italia, premiato il nostro impegno”

“Il risultato delle elezioni conferma Fratelli d’Italia in crescita, dopo il successo delle elezioni amministrative nel 2016“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gioventù Nazionale di Grosseto.

“Al Senato Fratelli d’Italia si attesta al 7,40%, ben sopra la media nazionale del partito, confermando in sostanza il risultato delle comunali – continua la nota -. I cittadini grossetani hanno premiato la buona amministrazione della città rispondendo positivamente nella cabina elettorale. Fratelli d’Italia nasce nel 2013 raccogliendo, alle politiche, nella città di Grosseto il 2,6% dei consensi. A distanza di cinque anni triplica i propri consensi a livello provinciale e questo è il risultato di tutte le lotte e della militanza a livello locale. Tutto questo ci fa ben sperare per il futuro e per le prossime battaglie da combattere“.

Michele Barone, portavoce di Gioventù Nazionale di Grosseto, afferma: “E’ stata una campagna elettorale entusiasmante, condotta non solo a Grosseto, ma nel collegio Toscana 2, insieme al nostro candidato Fabrizio Rossi. Abbiamo fatto chilometri, incontrato persone, organizzato eventi: tutto con l’entusiasmo e la passione della nostra militanza politica. Continueremo ad essere presenti sul territorio, continuando il nostro lavoro sia come movimento giovanile di Fratelli d’Italia, sia come partito”.

Commenta i risultati ottenuti a Follonica anche il portavoce della Città del Golfo Danilo Baietti: ”A Follonica per la prima volta la coalizione di centrodestra è avanti. Grande risultato per Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 4,06%, raddoppiando i voti grazie al lavoro ed alla costante presenza sul territorio“.