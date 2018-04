Odontoiatria sociale, il Pd: “La destra distorce realtà in modo razzista, non si può impedire l’accesso alle cure”

“Sulle cure odontoiatriche, dalla destra abbiamo assistito a distorsione della realtà inaccettabile“.

A dichiararlo è Gesuè Ariganello, segretario provinciale del Partito democratico.

“Le risorse, come si può leggere nel protocollo, messe a disposizione dalla Regione Toscana per le cure odontoiatriche, sono destinate a tutti i cittadini e a tutte le persone in difficoltà con particolari esigenze cliniche, e che questi interventi di aiuto sono diretti a chi si trova in particolari condizioni di reddito o salute, compresi anche gli stranieri per evidenti ragioni di universalità delle cure – spiega Ariganello -. Discutere di questo tema, cioè dell’aiuto alle persone in difficoltà, che comprende il tema dell’assistenza universale, elemento cardine del nostro ordinamento facendone questione di razza o etnia o provenienza, non solo è vergognosa strumentalizzazione e mistificazione della realtà, ma perfino sconfinato cinismo e razzismo“.

“Semmai il tema è come aumentare e migliorare i servizi a tutti i cittadini e non come impedire a qualcuno di potervi accedere – termina Ariganello -. Per questo, dopo aver fatto presente che la campagna elettorale è finita, diciamo a tutti di smetterla di sconfinare nell’assurda e pretestuosa polemica fine a se stessa“.