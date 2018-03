Rivoluzione dei rifiuti e tagli alle tasse, Fratelli d’Italia: “Nostra vittoria grazie all’assessore Petrucci”

“Se in tema di rifiuti, spazzamento e tasse relative avevamo speso delle parole importanti in campagna elettorale, due anni fa, adesso siamo passati ai fatti concreti“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“La nostra presenza nella giunta comunale ha garantito grandi passi in avanti alla città in materia ambientale grazie all’assessore di Fratelli d’Italia Simona Petrucci – spiega Rossi -. In soli 18 mesi ha ricostruito l’assessorato all’ambiente, smantellato dal Pd nella precedente legislatura, ripartendo da una grande fase di studio e riorganizzazione dei servizi resi: dallo spazzamento, al contenimento dei costi, all’introduzione delle sperimentazioni in materia di raccolta dei rifiuti, sino all’educazione ambientale nelle scuole“.

“I benefici in questi mesi si sono visti – continua Rossi -. La città non è mai stata così monitorata e pulita, con la riorganizzazione progressiva del servizio di pulizia delle strade, dei parchi e lo spazzamento capillare. Le battaglie in Ato e la pressione costante per migliorare la città hanno determinato anche la revisione complessiva dei costi a carico dell’ente, costretto a far pagare delle tasse molto alte ai cittadini in passato, proprio per l’assenza di un assessorato ad hoc. Al contrario, in pochi mesi, grazie al lavoro dell’assessore Petrucci, il risparmio ottenuto ha permesso di abbassare le tasse già dal primo anno e, adesso, ancora una ulteriore diminuzione: Tari, in 18 mesi aliquote abbassate fino al 18 per cento per le attività imprenditoriali e fino all’11 per cento per le utenze domestiche, con mantenimento delle agevolazioni Tosap“.

“Un enorme risultato che, abbinato alla tecnologia posta in essere dall’assessorato all’ambiente, consentirà di abbassare notevolmente negli anni futuri le tasse, migliorando la raccolta differenziata dei rifiuti. Già molteplici Comuni della provincia e di tutta la Toscana stanno contattando il nostro assessore per comprendere come Grosseto abbia attuato questa rivoluzione copernicana – termina Rossi -. Pertanto Fratelli d’Italia con i suoi assessori conferma quanto la buona amministrazione sia possibile se a dirigerla sia la destra politica, che al suo interno ha donne e uomini seri e capaci, per dare il cambiamento tanto atteso a Grosseto, insieme a tutta la giunta del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna“.