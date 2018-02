Verso le politiche, Fabrizio Rossi firma il “Patto con gli italiani”: “Non tradirò gli elettori”

Il candidato al Senato per Forza Italia nel collegio proporzionale Toscana 2, Fabrizio Rossi, era presente questa mattina a Roma e ha firmato il “Patto con gli Italiani”.

Un atto con tanto di firma e giuramento solenne, fortemente voluto da Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia.

“Un atto importante con il quale il sottoscritto si è impegnato davanti a tutti gli Italiani a non cambiare casacca in caso di elezione in Parlamento. Questo gesto sta a significare che Fratelli d’Italia sarà coerente con il proprio elettorato e non si presterà a inciuci e cambi casacca post elettorali – dichiara Fabrizio Rossi -. Sono convintissimo che oggi abbiamo, con il patto siglato, dato un segnale forte, di rispetto e soprattutto di serietà nei confronti degli elettori. Fratelli d’Italia è una forza della destra democratica, coerente con i propri principi e valori”.