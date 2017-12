Feste e laboratori al museo di storia naturale della Maremma

Tra Natale e l’Epifania i bambini potranno partecipare a laboratori selezionati per l’occasione al Museo di Storia Naturale della Maremma, anche in lingua inglese, nei giorni 28 e 29 dicembre e 4 e 5 gennaio, mentre per festeggiare insieme la Befana,il 6 gennaio è previsto un evento speciale.

I laboratori sono su prenotazione e possono essere prenotati sia la mattina (orario 10,00-12,00), sia nel pomeriggio (orario 16,00-18,00) e saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Ecco le attività tra cui scegliere:

28 DICEMBRE The secrets of nature: scoprire il museo accompagnati da un operatore museale madrelingua sarà un’esperienza formativa nuova e stimolante, un modo per familiarizzare e mettersi alla prova con termini ed argomenti di carattere scientifico o semplicemente per conoscere meglio i diversi ambienti della Maremma.

Età 8-12 anni

29 DICEMBRE Un mare in salute? i Cetacei come bioindicatori: inquinamento chimico ed acustico, plastiche e microplastiche, idrocarburi e molto altro ancora minacciano la sopravvivenza dei nostri mari. Scopriamo attraverso le specie di cetacei che popolano il Mediterraneo ed i loro adattamenti la stretta interazione tra organismi marini e attività umane. Attraverso giochi interattivi i bambini saranno guidati a riflettere sugli effetti delle loro azioni quotidiane e a valutare l’impatto sulla qualità dell’ambiente, cercando insieme soluzioni sostenibili e adottando comportamenti virtuosi.

Età 8-12 anni

4 GENNAIO Non meno di 6 zampe: insetti & co: se vi avvicinate al mondo degli insetti e degli altri invertebrati rimarrete stupiti dalle ingegnose strategie di adattamento che hanno permesso a questi piccoli animali di conquistare quasi tutti gli habitat del nostro pianeta.

L’osservazione ed il confronto di numerosi esemplari di invertebrati servirà come base di partenza per lo studio della sistematica e dell’evoluzione

Età 7-11 anni

5 GENNAIO Museum is fun: l’inglese è la lingua universale della comunità scientifica e non solo. In compagnia di un operatore museale madrelingua parteciperete ad una attività che vi permetterà di arricchire il vostro vocabolario imparando i nomi in inglese di piante, di animali e degli ambienti naturali in cui si trovano

Età 7-11 anni

Epifania 6 GENNAIO BIOBINGO: la tombola della Natura. La Natura sarà il filo conduttore di uno dei giochi più popolari delle feste natalizie: la tombola. Venite a scoprire le collezioni di minerali, fossili, piante e animali del museo con un gioco creato appositamente per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della scienza.

Età a partire da 7 anni

Costo €6,00/persona

Prenotazione obbligatoria

Turni:

16,00-17,00

17,00-18,00

18,00-19,00

Per i genitori che accompagnano i bambini una visita guidata in lingua inglese delle sale del museo con operatore madrelingua.